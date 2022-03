Zelensky chiede a Biden di non sanzionare Abramovich: l'ex patron del Chelsea può facilitare un accordo con la Russia

globalist

23 Marzo 2022 - 18.27

Guerra in Ucraina, serve maggior spazio per la diplomazia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un recente colloquio telefonico di non sanzionare l’oligarca Roman Abramovich, che potrebbe rivelarsi importante per facilitare un accordo con la Russia.

Lo rivela il Wall Street Journal. L’ex patron del Chelsea aveva partecipato al primo round di negoziati tra russi e ucraini in Bielorussia il 28 febbraio scorso.

Abramovich è anche cittadino israeliano, Infatti il magnate passaporto israeliano in base alla “legge del ritorno” che concede la cittadinanza israeliana ad ogni persona di discendenza ebraica del mondo purché si trasferisca in Israele.

Per questo Zelenskly – che è di religione ebraica – spera che Abramovich possa fare pressioni su Putin e anche fare pressioni su Israele a favorire una tregua.