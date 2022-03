Abramovich e due mediatori ucraini hanno sintomi di avvelenamento dopo i negoziati con la Russia

globalist

28 Marzo 2022 - 18.09

Una vicenda che apre inquietanti scenari: il magnate russo Roman Abramovich e almeno due negoziatori di pace ucraini hanno avuto sintomi di sospetto avvelenamento dopo un incontro a Kiev all’inizio di questo mese. E’ quanto riporta il Wall Street Journal, citando fonti al corrente della situazione.

L’oligarca russo e i due negoziatori hanno puntato il dito contro l’ala più intransigente a Mosca che, a loro giudizio, vorrebbe sabotare i colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina. Una fonte vicina ad Abramovich ha detto che non è chiaro chi abbia preso di mira il gruppo.

– Stando a quanto riferito dalle fonti al Wsj, dopo l’incontro a Kiev, Abramovich, che ha fatto la spola tra Mosca, Leopoli e altre località per i negoziati, così come almeno due membri del team negoziale ucraino, hanno sviluppato sintomi quali occhi rossi, lacrimazione continua e dolorosa e desquamazione della pelle al volto e alle mani.

Abramovich e i negoziatori ucraini, tra cui il parlamentare Rustem Umerov, ora stanno meglio e le loro vite non sono in pericolo, hanno precisato le fonti. Abramovich aveva incontrato anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che non ha avuto alcun sintomo, hanno aggiunto. E il portavoce di Zelensky ha detto al Wsj di non sapere nulla di un sospetto avvelenamento.

Gli esperti occidentali che sono stati consultati, hanno concluso le fonti, hanno dichiarato che è difficile stabilire se i sintomi siano stati causati da un agente chimico o biologico o da qualche tipo di attacco con radiazioni elettromagnetiche