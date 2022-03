Abramovich finisce nella nuova blacklist della Ue: sanzioni contro il proprietario del Chelsea e altri oligarchi

globalist

14 Marzo 2022 - 18.37

Guerra in Ucraina, tempi duri per i russi. L’Unione Europea ha deciso di sanzionare nuovi oligarchi russi, tra i quali il miliardario Roman Abramovich, proprietario del Chelsea (squadra di calcio della Premier League inglese), in rappresaglia per l’invasione russa dell’Ucraina. Lo hanno indicato fonti diplomatiche.

Queste misure fanno parte di un quarto pacchetto di sanzioni dell’Ue contro Mosca che annunciato nel pomeriggio. Prima di questa estensione, 862 persone e 53 entità russe erano già in questa blacklist che vieta l’ingresso nel territorio dell’Ue e consente il sequestro delle loro proprietà.