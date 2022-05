Austin: "La resistenza ucraina dimostra che la nostra democrazia non è scontata"

globalist

30 Maggio 2022 - 18.40

Il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, omaggia la resistenza ucraina: Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina “il mondo ha assistito nuovamente al potere di normali cittadini e soldati di resistere all’aggressione e alla tirannia“.

Austin invia un messaggio in occasione del Memorial Day, la giornata nella quale gli Stati Uniti commemorano i soldati caduti in tutte le guerre. “Spero che la resilienza ispiratrice del popolo ucraino ricordi a noi tutti di non dare per scontate la nostra libertà e la nostra democrazia“, afferma il capo del Pentagono, ricordando che “i nostri militari non difendono solamente il Paese; difendono la nostra democrazia e la nostra Costituzione”.