Austin: "La fornitura di armi a lungo raggio all'Ucraina fondamentale per la battaglia del Donbass"

15 Giugno 2022 - 19.46

La guerra continua e Putin non ha intenzione di farla cessare. La fornitura di armi a lungo raggio all’Ucraina è «cruciale» per l’esito della battaglia per il Donbass. Lo ha dichiarato il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, in conferenza stampa al termine della riunione del Gruppo di Contatto sull’Ucraina a Bruxelles.

Colloquio tra Blinken e Kuleba

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato oggi al telefono con il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba «per aggiornarlo sull’assistenza americana all’Ucraina». Blinken e Kuleba, riferisce un comunicato del portavoce americano Ned Price, «hanno discusso i passi per accelerare la fornitura di armi pesanti all’Ucraina e rafforzare l’economia dell’Ucraina, compresi gli sforzi per assicurare che i prodotti agricoli ucraini arrivino sui mercati internazionali».

«Il segretario di Stato ha sottolineato gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti per risolvere la crisi alimentare globale causata dalla guerra scelta dal presidente Putin in Ucraina, e anticipato gli obiettivi americani in vista dei prossimi summit del G7 e la Nato», ha detto ancora Price.