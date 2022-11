Gli Usa: "Le truppe ucraine in condizioni migliori di quelle russe per combattere in inverno"

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 16.51

Guerra in Ucraina, la pace è lontanissima: le truppe ucraine sono in «condizioni molto migliori» di quelle russe per continuare a combattere durante l’inverno.

Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, durante una conferenza stampa in Indonesia.

«Abbiamo fatto molto per cercare di preparare gli ucraini ad essere pronti a combattere in inverno e consentire loro di continuare a mantenere la pressione sugli avversari durante i mesi invernali», ha detto Austin, aggiungendo che è «difficile prevedere come si evolveranno le cose e in quale tempistica, ma sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario».