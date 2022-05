Il consigliere di Zelensky: "Consentire alla Russia di vincere vorrebbe dire aprire il vaso di Pandora"

globalist

29 Maggio 2022 - 18.03

Conflitto regionale? Non proprio. Fermare la Russia è una missione comune di tutti i Paesi civilizzati. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak.

«La narrazione promossa dagli agenti russi» si chiede perché il mondo ponga pi attenzione all’Ucraina che all’Africa o all’Oriente ma il conflitto in Ucraina non è un conflitto locale e la domanda da porsi è «come sarà il mondo domani», ha scritto in un messaggio su Twitter. Consentire alla Russia di vincere vorrebbe dire «aprire un vaso di Pandora e spingere l’umani’ nei secoli bui».

«Qualsiasi autocrate sarebbe in grado di provocare conflitti territoriali, conquistare Paesi, sterminare nazioni», ha continuato Podolyak.