Ucraina, il primo carico di grano è arrivato in Lituania: "Aspettiamo 1500 tonnellate al giorno"

24 Maggio 2022 - 18.37

Il grano proveniente dall’Ucraina è arrivato in Lituania, transitando per la Polonia. Il primo carico per l’esportazione è stato trasportato via treno. Lo rendono noto i media locali. La destinazione finale è la città portuale di Klapeida dove sarà caricato su navi mercantili. Secondo le autorità lituane in settimana dovrebbero arrivare altri due convogli con grano ucraino.

Ci aspettiamo di ricevere un treno al giorno dall’Ucraina, ciascuno con un carico fino a 1.500 tonnellate di grano e altri prodotti agricoli», ha detto il portavoce della compagnia ferroviaria Ltg Mantas Dubauskas. Nei primi 10 giorni di maggio, l’export di grano ucraino è più che dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da 667.000 a 300.000 tonnellate.