Puigdemont, la Corte di Giustizia Ue ha ristabilito l'immunità parlamentare provvisoria

globalist

24 Maggio 2022 - 16.32

Preroll

Il leader degli eurodeputati indipendentisti catalani Carles Puigdemont, ha visto ristabilita la sua immunità parlamentare. A deciderlo è stata la Corte di Giustzia dell’Ue, che ha esteso il provvedimento anche agli altri due colleghi di Puigdemont, Toni Colin e Clara Ponsati.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Con la decisione di oggi il Tribuinale di Lussuemburgo ha sospeso in via cautelare gli effetti della rimozione approvata dal Parlamento europeo nel marzo 2020.

Middle placement Mobile

I tre avevano perso la loro immunità nel luglio del 2021. Per il tribunale il ripristino temporaneo si è reso necessario in quanto esiste «l’elevata probabilità» che Puigdemont, attualmente residente in Belgio, sia arrestato. I tre sono ricercati dalla giustizia spagnola per il tentativo di secessione della Catalogna nel 2017