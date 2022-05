Ucraina, monsignor Gallagher arriva a Leopoli: "Sono qui in nome del Papa per la pace"

globalist

18 Maggio 2022 - 18.15

Una preghiera per i morti e per tutte le vittime della guerra ed una benedizione dalla terrazza della curia cattolica di Leopoli alla città e al popolo ucraino. Iniziata la missione in Ucraina del segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher. ”E’ un piacere essere qui e un piacere pregare con lei e con i cattolici di questa città in nome del Santo Padre e benedire la città e il popolo ucraino e pregare per la pace”, ha detto il ‘ministro degli Esteri’ Vaticano.

“Oggi – informa una nota dell’arcidiocesi – l’arcivescovo Gallagher è stato accolto dal metropolita di Leopoli di rito latino, mons. Mechyslav Mokshytskyi, ad interim presidente della Conferenza dei vescovi cattolici romani dell’Ucraina. Alle 14 il rappresentante della diplomazia vaticana ha visitato la Curia metropolitana e a mezzogiorno ha pregato per i caduti e per tutte le vittime della guerra. Dalla terrazza della Curia, l’arcivescovo Gallagher ha benedetto la città di Leopoli e l’intera Ucraina.

“Benvenuto – ha detto l’arcivescovo Mokshytskyi -. Siamo molto contenti che lei sia venuto qui per stare con noi, per toccare questa terra martirizzata, che soffre molto a causa della guerra. Siamo molto grati al Santo Padre Francesco che ha inviato lei come suo legato e chiediamo la sua preghiera e la sua benedizione per l’Ucraina e per questa bella città di Leopoli”.