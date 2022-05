La ministra Esteri della Germania: "La Nato accoglierà Svezia e Finlandia a braccia aperte"

globalist

15 Maggio 2022 - 16.29

Guerra in Ucraina, al momento la risposta è l’allargamento dell’Alleanza Atlantica. La Nato accoglierà Svezia e Finlandia «a braccia aperte», se presenteranno domanda di adesione all’Alleanza atlantica, la cui «porta è sempre aperta».

E’ quanto affermato dalla ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, durante la conferenza stampa che sta tenendo al termine dell’incontro con i colleghi degli altri Stati membri della Nato, oggi a Berlino.

Come evidenziato dall’esponente dei Verdi, Svezia e Finlandia sono pronte a entrare nell’Alleanza atlantica sul piano sia politico sia militare. L’adesione dei due Paesi nordici, «già membri di fatto» del Patto Atlantico «rafforzerà» la Nato. Per Baerbock, l’adesione di Svezia e Finlandia dovrà procedere rapidamente dopo la presentazione delle relative domande da parte dei due Paesi. In questa fase, ha infine evidenziato Baerbock, non devono esservi «zone grigie».