Azovstal: nelle acciaierie ci sono almeno tre britannici ex appartenenti all'esercito

15 Maggio 2022 - 18.15

Un assedio che ha qualcosa di misterioso: nell’acciaieria Azovstal di Mariupol ci sono almeno 3 combattenti britannici, che sono ex membri dell’esercito del Regno Unito.

Lo riporta il giornale britannico Daily Express, citando un altro ex soldato britannico, veterano 34enne, che si era unito alla cosiddetta Brigata internazionale Donetsk ma che era rimasto ferito ed è quindi stato evacuato a Leopoli per cure.

Secondo quanto raccontato dall’ex soldato, i 3 britannici nell’Azovstal sono ex militari con precedente esperienza di combattimento in Afghanistan, due nella fanteria e uno come medico, che starebbe aiutando a curare i feriti nell’impianto.