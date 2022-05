Ucraina, la Germania accusa la Russia: "Ignobile il furto del grano"

globalist

13 Maggio 2022 - 19.29

Propri ieri una nave russa è stata avvistata in Siria con un carico di grano rubato dall’Ucraina, oggi il ministro dell’Agricoltura tedesco ha formalmente accusato la Russia al cospetto dei ministri degli Esteri dei paesi del G7 riuniti per discutere dell’impatto della guerra sugli approvvigionamenti alimentari globali.

“Si tratta di una forma di guerra particolarmente disgustosa quella che la Russia sta conducendo” ha detto Cem Ozdemir. La Russia, ha accusato, “sta rubando, rapinando, prendendo per sé il grano dall’Ucraina orientale” e usa “la fame come un’arma di guerra”, ha aggiunto Ozdemir facendo un parallelo con le carestie provocate da Stalini in Ucraina negli anni trenta.

“La gente sta pagando in tutto il mondo il prezzo della guerra”, ha osservato il ministro dell’Agricoltura ucraino Mykola Solsky con riferimento alla distruzione delle forniture alimentari causata dall’invasione. “L’Ucraina è in una situazione molto difficile rispetto alle esportazioni di grano” ha detto Solsky, e l’occupazione russa nella fertile regione orientale del paese avrà un ulteriore impatto sul raccolto di quest’anno.

“Non possiamo trascurare il fatto che il raccolto sarà minore dell’anno scorso” ha aggiunto Solsky. Si discute su come trasportare più grano fuori Ucraina via terra, per treno o lungo il Danubio. “Come democrazie più industrializzate abbiamo una speciale responsabilità” per aiutare le nazioni più povere, ha sottolineato il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock said.