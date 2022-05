La Cina ha rivendicato l'arresto del Cardinale Zen: "Sospettato di cospirazione, è un atto grave"

globalist

12 Maggio 2022 - 11.27

Preroll

La Cina ha difeso e rivendicato l’arresto del cardinale Joseph Zen e di altre tre persone ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Zen, 90 anni, è da sempre un feroce critico della politica di repressione – religiosa e non – di Pechino. Il prelato è stato poi rilasciato su cauzione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Le persone interessate sono sospettate di cospirazione per collusione con Paesi stranieri o forze straniere per mettere in pericolo la sicurezza nazionale, un atto di natura grave”, ha affermato l’Ufficio commissariale che rappresenta il ministero degli Esteri cinese a Hong Kong. Zen, arrestato ieri pomeriggio, è stato rilasciato in seguito su cauzione.