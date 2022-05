Ucraina, Bonaccini: "Più diplomazia per la pace, la Ue deve essere più autonoma"

globalist

11 Maggio 2022 - 11.15

Guerra in Ucraina, è il momento di fermare Putin, ma non solo con le armi. Serve “davvero un di più di diplomazia” per arrivare il prima possibile ad una soluzione “che faccia terminare questa guerra”.

Lo ha chiesto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, stamane davanti alle telecamere di Agorà su Raitre. Pur dichiarandosi d’accordo con quanto fatto dal Governo Draghi finora, Bonaccini chiede adesso una maggiore iniziativa dell’Europa: “Non in chiave anti-Stati Uniti- chiarisce però il governatore Pd– ma un di più di autonomia nel senso di una Ue che trovi in una situazione tragica come questa la capacità di essere un soggetto autorevole anche per il futuro. Credo sia l’occasione buona”.

Per quanto riguarda l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, Bonaccini ricorda che un “quarto del totale degli arrivi li stiamo accogliendo noi in Emilia-Romagna, grazie alla straordinaria generosità di migliaia e migliaia di famiglie, del terzo settore e della Chiesa”.

Non è detto però che i nuovi fondi stanziati dall’esecutivo siano sufficienti, visto l’incerto esito e durata del conflitto ucraino. “Il Governo ha accolto una richiesta accorata che io feci per primo probabilmente- ricorda il presidente regionale- Spero che le risorse messe in campo siano adeguate. Ma non sappiamo cosa succederà nei prossimi mesi, quindi bisogna tenersi pronti ad aumentare ulteriormente queste risorse”.