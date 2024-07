Bonaccini: "Basta veti e personalismi o avremo altri 10 anni di Meloni"

globalist Modifica articolo

28 Luglio 2024 - 12.34

ATF

«Ho apprezzato le parole di Renzi, dopodiché i giudizi sono abituato a darli su programmi e proposte concrete. Per il centrosinistra proseguire con veti e personalismi vorrebbe dire regalare il governo a Giorgia Meloni per i prossimi dieci anni. Su questo, il Pd è ostinatamente unitario».

Lo dice il presidente del Pd Stefano Bonaccini intervistato dal QN.

L’ex presidente dell’Emilia-Romagna poi replica a distanza a Elena Ugolini, candidata civica appoggiata dal centrodestra, secondo cui la Regione restituì al governo 55 milioni di fondi non spesi destinati alla messa in sicurezza dei fiumi: «Ugolini intende fare campagna elettorale a botte di fake news? Perché si tratta di una bufala colossale, smentita più volte. I fondi di cui parla sono quelli per la navigabilità del Po, in particolare l’idrovia ferrarese, e non hanno nulla a che fare con la messa in sicurezza dei fiumi, tanto più con quelli esondati nel 2023».

Per quanto riguarda il voto in Liguria, l’europarlamentare dem sottolinea: «Sarà un autunno importante, con tre regioni al voto. Il risultato avrà una portata nazionale. Con Andrea Orlando nei congressi interni spesso siamo stati su fronti opposti, ma lo considero una proposta di grande valore. L’importante è che, chiunque sia la candidata o il candidato, si arrivi a esprimere una figura capace di unire tutto il centrosinistra, così come abbiamo fatto in Emilia-Romagna e come sta avvenendo in Umbria».