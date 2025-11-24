Bonaccini: "Con il centrosinistra unito la destra si può battere"

globalist Modifica articolo

24 Novembre 2025

“Buon lavoro ad Antonio Decaro, Roberto Fico e Alberto Stefani, neo presidenti delle regioni Puglia, Campania e Veneto. Le straordinarie vittorie di Antonio Decaro e di Roberto Fico dimostrano che la destra si può battere e che il centrosinistra unito e plurale è condizione necessaria per farcela. Oggi nelle regioni, domani nel Paese”. Così l’eurodeputato e presidente del Pd Stefano Bonaccini ha commentato i risultati delle elezioni regionali.

“Persino il risultato del Veneto, grazie anche al grande impegno di Giovanni Manildo, segnala un centrosinistra che cresce, non di poco, e di una destra che, pur vincendo, scende. Ed il Pd, in ognuna delle regioni al voto si conferma sempre come la prima forza del centrosinistra. Avevo consigliato prudenza dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria a fare commenti affrettati. E i fatti mi hanno dato ragione: complessivamente nelle regioni al voto negli ultimi due anni, il centrosinistra ne guida due in più e la destra due in meno, perché Sardegna e Umbria le abbiamo riconquistate, mentre dove governavamo (Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia) abbiamo rivinto nettamente. Infine un ringraziamento a Vincenzo De Luca e Michele Emiliano perché queste vittorie sono frutto anche del loro buon governo”.

Secondo Bonaccini, i risultati confermano che l’unità e la pluralità del centrosinistra rappresentano la chiave per affrontare e battere la destra anche a livello nazionale