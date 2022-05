Ucraina, ecco le foto dei combattenti del battaglione Azov feriti a Mariupol

globalist

11 Maggio 2022 - 10.20

Arrivano dai combattenti del battaglione Azov le foto di chi non si arrende a Mariupol. “Tutto il mondo civile deve vedere le condizioni in cui si trovano e agiscono i difensori feriti di Mariupol!”. Gli uomini di Azov mostrano al mondo per la prima volta le fotografie che ritraggono il dramma della guerra, con delle istantanee dei militari rimasti feriti nelle segrete dell’acciaieria Azovstal. Sono soldati che necessitano di cure mediche qualificate immediate e che vivono in condizioni completamente antigieniche.

Il gruppo paramilitare nazionalista lancia poi un invito all’Onu e alla Croce Rossa a mostrare umanità nei loro confronti e a riaffermare i principi di base su cui sono state create soccorrendo i feriti.

Combattenti feriti del Battaglione Azov