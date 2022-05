Ucraina, la città di Sloviansk bombardata dai russi, non si hanno notizie di vittime

globalist

9 Maggio 2022 - 14.28

La città di Sloviansk, nella regione del Donetsk, è stata bombardata dall’esercito russo. Lo fa sapere il sindaco Vadym Lyakh, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. I russi hanno colpito la parte centrale della città, ha spiegato il primo cittadino, precisando che al momento non si ha notizia di vittime.

“Stamattina i russi hanno colpito il centro della città. Questo è il loro regalo per il 9 maggio”, ha detto Vadym lyakh, sindaco di Sloviansk, in un post sul suo profilo Facebook. “I danni – fa sapere il sindaco – sono in fase di valutazione” e invita i cittadini a non ignorare gli allarmi e a non postare video e foto del bombardamento.