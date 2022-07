Gli 007 di Londra: "La battaglia di Sloviansk prossimo assalto dei russi nel Donbass"

globalist

6 Luglio 2022 - 09.48

Guerra in Ucraina, la battaglia del Donbass prosegue: «Le forze russe sono probabilmente ora a circa 16 km a nord dalla città di Sloviansk». È la previsione che fa il ministero della Difesa britannico nell’ultimo bollettino dell’intelligence. È probabile «che la battaglia per Sloviansk sia il prossimo scontro chiave nella lotta per il Donbass».

I russi avanzati di 5 chilometri sul fronte di Izym

«Nell’ultima settimana, le forze russe sono probabilmente avanzate di altri 5 km lungo la strada principale E40 da Izium, a fronte di una resistenza ucraina estremamente determinata».

È la stima che fa il ministero della Difesa britannico nell’ultimo bollettino dell’intelligence su Twitter. Nell’aggiornamento si legge inoltre che «la Russia continua probabilmente a consolidare il suo controllo su Lysychansk e sull’Oblast di Luhansk. A nord, ha impegnato la maggior parte delle unità ancora disponibili dei Gruppi di forze orientali e occidentali sull’asse di Izium».