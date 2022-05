Ucraina, quattro esplosioni in Transnistria: sale la tensione al confine con la Moldova

globalist

7 Maggio 2022 - 10.31

Preroll

Sale la tensione in Transnistria, con il sospetto che si stiano scientemente gettando le basi per una possibile nuova incursione militare. Altre quattro esplosioni hanno messo in allarme le autorità della regione separatista, nel est della Moldova, probabilmente provocate da un drone.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il ministero dell’Interno della regione separatista ha reso noto che le esplosioni si sono verificate verso le 21.40 della notte scorsa, senza provocare danni alle persone, secondo quanto riportano i media russi. La notizia delle esplosioni arriva dopo che il 25 aprile scorso le autorità locali hanno denunciato attacchi ed esplosioni in sedi che ospitano istituzioni del governo separatista filorusso.