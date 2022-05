Ucraina, la Russia non intende utilizzare armi nucleari nella 'operazione militare speciale'

globalist

6 Maggio 2022 - 12.24

Il ministero degli Esteri russo, Serghei Lavrov, annuncia che la Russia non intende utilizzare armi nucleari nella guerra in Ucraina, definendo il conflitto “operazione militare speciale”. “Abbiamo ripetutamente dovuto confutare le insinuazioni sul possibile uso di armi nucleari da parte della Russia in un’operazione militare speciale. Questa è una falsità deliberata”, ha detto Aleksei Zaitsev, vicedirettore del dipartimento di informazione e stampa del ministero degli Esteri russo.

Secondo Zaitsev la Russia aderisce fermamente ai principi secondo cui “non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non deve essere scatenata. L’anno scorso, è stata la Russia a convincere gli Stati Uniti, e poi tutta la ‘cinquina nucleare’ (come in russo generalmente vengono indicati gli stati con armi nucleari aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare ovvero Cina, Francia, Regno Unito, Russia, USA, ndr) a confermare la loro adesione a questo principio”, ha detto Zaitsev.