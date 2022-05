Hitler ebreo: il Cremlino non conferma le scuse di Putin al premier israeliano Bennett

globalist

6 Maggio 2022 - 12.55

Preroll

Bugiardi e senza il coraggio delle cose che dicono e che fanno. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov non ha risposto alla domanda sulle scuse del capo dello stato russo Vladimir Putin, che, secondo l’ufficio del primo ministro israeliano Naftali Bennett, si sarebbe scusato per le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista al canale tv italiano Rete 4 (Mediaset).

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La conversazione è stata davvero molto importante. Ma al momento non abbiamo nulla da aggiungere a quanto riportato sui risultati di questa comunicazione”, ha detto Peskov.

Middle placement Mobile

Secondo il servizio stampa presidenziale russo, Putin si è congratulato calorosamente con Bennett e il popolo di Israele nel Giorno dell’Indipendenza. A sua volta, l’ufficio di Bennett ha affermato che Putin si è scusato per le parole del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.