Leonardo DiCaprio invita i brasiliani a non votare Bolsonaro e lui lo minaccia: "Tieni la bocca chiusa"

4 Maggio 2022 - 15.50

É scontro social tra il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l’attore e attivista Leonardo DiCaprio, che qualche giorno fa su Twitter aveva invitato i neo maggiorenni brasiliani a ritirare la loro scheda elettorale e ad andare a votare per scongiurare la rielezione del leader di destra.

Jair Bolsonaro ha reagito male e ha scritto: “DiCaprio deve sapere che la stessa presidente del Wto ha detto che, senza l’agro-business brasiliano, il mondo farebbe la fame. Quindi è bene che DiCaprio tenga la bocca chiusa invece di dire sciocchezze”.

Il capo dello Stato ha poi ricordato che DiCaprio nel 2019 aveva condiviso una fotografia obsoleta per parlare degli incendi in Amazzonia. All’epoca, i due ebbero uno scontro pubblico e Bolsonaro accusò la star di Hollywood di aver finanziato roghi criminali in Brasile, accusa che l’attore respinse. Su Twitter, DiCaprio ha 19,6 milioni di followers, mentre la pagina ufficiale di Bolsonaro è seguita da 7,8 milioni di utenti.