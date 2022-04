Ucraina, il portavoce del Pentagono: "Immagini che ci fanno parlare della depravazione di Putin"

globalist

29 Aprile 2022 - 22.11

Guerra in Ucraina, violenze e crimini di guerra: «È difficile guardare da alcune delle immagini e immaginare che un leader ben pensante, serio e maturo farebbe questo. Non posso parlare della sua psicologia, ma penso che possiamo parlare tutti della sua depravazione».

Così il portavoce del Pentagono, John Kirby, parlando del presidente russo Vladimir Putin nel corso di un briefing, durante il quale si è commosso.

«È difficile guardare a quello che sta facendo in Ucraina, che le sue forze stanno facendo in Ucraina, e pensare che un individuo con etica e morale potrebbe giustificare questo», ha detto Kirby. Poi si è scusato, dicendo: «Non volevo emozionarmi. Mi scuso per questo», «sono stato nell’esercito per molto, molto tempo e ho conosciuto amici che non hanno fatto ritorno. È semplicemente difficile».

