Cina: "Il Quad voluto da Biden porta instabilità, e sembra un ritorno alla Guerra Fredda"

globalist

28 Aprile 2022 - 12.08

Preroll

La Cina critica di nuovo il Quad, il gruppo che riunisce Usa, Giappone, India e Australia. Tutto questo in vista del viaggio in Asia del presidente Usa, Joe Biden, che il mese prossimo, a Tokyo, incontrerà i leader degli altri tre Paesi membri del gruppo visto con forte sospetto da Pechino come uno strumento per contenere la Cina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La cooperazione tra Paesi e le iniziative regionali, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, dovrebbero promuovere la pace, la stabilità e la prosperità regionali, “piuttosto che formare circoli esclusivi e minare la fiducia reciproca tra i Paesi regionali”, e il Quad è “pieno di mentalità antiquata da Guerra Fredda a somma zero che va contro la tendenza dei tempi ed è destinato a essere impopolare”.