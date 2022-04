La Russia annuncia il cessate il fuoco: "Garantire il ritiro dei civili da Azovstal"

globalist

25 Aprile 2022 - 12.47

Preroll

La Russia ha annunciato il cessate il fuoco dalle 14 ora di Mosca, le 12 in Italia, per permettere ai civili di abbandonare l’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo hanno annunciato fonti della difesa russa, secondo cui “le forze armate e le formazioni della Repubblica popolare di Donetsk dalle 14:00 di oggi cessano unilateralmente qualsiasi ostilità, le unità sono ritirate a distanza di sicurezza e garantiscono il ritiro dei civili (personale di lavoro, donne e bambini) in qualsiasi direzione scelta da loro».

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Se i civili sono ancora nell’impianto, chiediamo categoricamente che le autorità di Kiev diano immediatamente un ordine corrispondente ai comandanti delle formazioni nazionaliste per il loro rilascio”, ha detto lunedì il colonnello Mikhail Mizintsev, citato dalla Tass.

Middle placement Mobile

“Le forze armate russe e le formazioni della Repubblica popolare di Donetsk cesseranno unilateralmente le ostilità alle 14 del 25 aprile e unità saranno allontanate a una distanza di sicurezza per assicurare l’evacuazione dei cittadini dovunque si vogliano dirigere”, ha fatto sapere il responsabile del Centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev.