Ucraina, la presidente Slovacca: "Se Putin raggiungerà i suoi obiettivi nessun paese sarà più al sicuro"

24 Aprile 2022 - 10.15

Guerra in Ucraina, è solo un conflitto regionale? L’invasione dell’Ucraina per noi è stata uno schock. A molti ha ricordato quella dell’Unione sovietica della Cecoslovacchia del 1968. Se Putin raggiungerà i suoi obiettivi, nessun Paese vicino sarà più al sicuro. Oggi ci rassicura solo il far parte dell’Unione europea e della Nato”, afferma in una intervista la Presidente della Slovacchia Zuzana Caputova, auspicando che l’adesione dell’Ucraina all’Ue sia “una prospettiva reale”.

“Le mosse sempre più aggressive della Russia hanno innescato un cambiamento nei miei connazionali, fino a ora riluttanti ad avere truppe straniere sul territorio. Oramai è chiaro che dobbiamo rafforzare difesa e deterrenza. La guerra ha aperto gli occhi a molti. Oggi il 64 per cento degli slovacchi crede che Putin miri a ricostituire una Grande Russia. Non abbastanza: purtroppo a lungo siamo stati oggetto di gravi campagne di disinformazione da parte di Mosca”, ha spiegato.

“L’Ucraina sta combattendo una guerra difensiva giusta, ha il diritto di difendersi ed è nostro dovere aiutarla”, ha aggiunto, precisando che il suo Paese sta valutando l’invio a Kiev di altre armi.