Ucraina, Lavrov accusa Kiev: "Non rispondono alle nostre proposte, non vogliono negoziati"

22 Aprile 2022 - 16.03

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov fa un aggiornamento sui negoziati: “I colloqui russo-ucraini sono in stallo. I negoziati si sono bloccati dopo che Kiev ha deciso di non rispondere alle proposte inviate dalla Russia”, ha aggiunto Lavrov, affermando che “le dichiarazioni delle autorità di Kiev danno l’impressione che non abbiano bisogno di negoziati con la Federazione russa, ma abbiano accettato il loro destino“.

Lavrov ha poi sferrato un attacco all’Occidente: “Il disagio dell’Occidente è evidente. Tutte le parti del mondo stanno pensando a misure per combattere la sua influenza“.