Ucraina, Mosca nega gli effetti delle sanzioni: "Il paese sta resistendo con successo all'Occidente"

globalist

21 Aprile 2022 - 14.31

Preroll

Le sanzioni che i paesi occidentali stanno riversando sulla Russia, a causa della guerra in Ucraina, iniziano a mostrare i propri frutti. Una narrazione che però, secondo Mosca, non sarebbe veritiera. Dmitry Chernyshenko, vice primo ministro, ha voluto sottolineare proprio questo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Russia sta resistendo con successo alle sanzioni imposte dai paesi occidentali”. Chernyshenko ha anche osservato che per garantire la sovranità tecnologica della Federazione, servono “tecnologie, know-how e soluzioni scientifiche rivoluzionarie”.

Middle placement Mobile

Il vicepremier ha ricordato che il governo ha prontamente risposto alla discriminazione e alle espulsioni di studenti russi che hanno studiato in università straniere. Il Governo, ha sottolineato, ha adottato dei provvedimenti per fare in modo che gli studenti russi espulsi dalle università straniere possano entrare nelle università di Mosca.