La lettera degli intellettuali russi: "Cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa"

globalist

20 Aprile 2022 - 19.30

Preroll

Alcuni intellettuali russi hanno sottoscritto una lettera aperta chiedendo almeno in vista della Pasqua ortodossa, che quest’anno si celebra il 24 aprile, un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina: la lettera è stata pubblicata su Novaya Gazeta Europe. Tra i firmatari, stando alla testata, figurano tra gli altri la poetessa Olga Sedakova e il regista Vladimir Mirzoyev.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“L’intera Quaresima di quest’anno – si afferma nella lettera aperta – è trascorsa sotto il fragore di spari, bombardamenti, distruzioni, con la notizia della morte di migliaia di persone, la fuga di milioni, la distruzione di tutto ciò che loro avevano creato negli anni e nelle generazioni. Capiamo che lo spargimento di sangue proprio adesso non lo si riesce a fermare. Ma onoriamo almeno la sofferenza di Cristo e la vittoria della sua Resurrezione. Sappiamo in prima persona che i cristiani di tutto il mondo, di tutte le denominazioni, pregano per una cosa ogni giorno: un cessate il fuoco. Chiediamo lo stesso: non sparate! Almeno in questi giorni sacri”.