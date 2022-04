La Russia accusa: "Kiev prepara false prove di crimini di guerra a Odessa"

globalist

19 Aprile 2022 - 11.46

Il ministero della Difesa russo attacca il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Ssu), evidenziando come quest’ultimo stia “preparando un’altra provocazione per accusare i militari della Federazione Russa di cosiddetti `crimini di guerra´ con uccisioni di massa di civili nella regione di Odessa. A tal fine, nel prossimo futuro è previsto che le unità della Ssu indossino le uniformi dei militari russi” in una sparatoria tra residenti locali e “foto e filmati di questa azione con presunte `atrocità russe´ saranno pubblicati dalle agenzie di stampa ucraine e occidentali per promuovere immediatamente i falsi”. E’ quanto si legge in una dichiarazione di emergenza del ministero della Difesa Russo.

“Avvertiamo in anticipo i Paesi dell’ `Occidente civilizzato´ guidati dagli Stati Uniti – si legge nella nota – che la Federazione Russa ha una base operativa di prove sui prossimi terribili crimini del regime di Kiev”.