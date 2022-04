Guerra in Ucraina l'Onu: "Tregua di 4 giorni per la Pasqua ortodossa"

globalist

19 Aprile 2022 - 17.48

Guerra in Ucraina, tentativi per una de-escalation. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha sollecitato oggi una tregua umanitaria di quattro giorni in Ucraina, dal 21 al 24 aprile, in coincidenza con la Settimana Santa cristiana ortodossa.

“Quest’anno la Settimana Santa ortodossa viene celebrata sotto la cappa di una guerra che rappresenta la totale negazione del messaggio pasquale. Invece di celebrare una nuova vita, questa Pasqua coincide con un’offensiva russa nell’est dell’Ucraina – ha detto oggi Guterres alla stampa – l’intensa concentrazione di forze e di potenza di fuoco renderà questa battaglia inevitabilmente più violenta, sanguinosa e distruttiva. L’attacco e il terribile impatto sui civili che abbiamo visto finora potrebbe impallidire rispetto all’orrore che ci aspetta. Non possiamo permettere che accada”.

“Oggi chiedo una tregua umanitaria di quattro giorni per la Settimana Santa che inizi il Giovedì Santo e duri fino alla Domenica di Pasqua, il 24 aprile, per consentire l’apertura di una serie di corridoi umanitari – ha aggiunto Guterres – le Nazioni Unite sono pronte a inviare convogli di aiuti umanitari. Stiamo presentando piani dettagliati alle parti”.

Guterres ha quindi invitato a unirsi “al mio appello di Pasqua” per “salvare vite, fermare lo spargimento di sangue e la distruzione e aprire una finestra per il dialogo e la pace”.