Guterres a Putin: "Non c'è posto per le annessioni nel mondo moderno"

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 09.27

Preroll

La risoluzione invita inoltre tutti i Paesi a non riconoscere alcuna modifica allo status delle regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Riafferma infine l’impegno delle Nazioni Unite per la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non c’è posto” per le annessioni “nel mondo moderno”, ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “È un’escalation pericolosa”, ha affermato ancora Guterres aggiungendo che “qualsiasi decisione di procedere con l’annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non avrà alcun valore legale e merita di essere condannato”. Le annessioni, afferma, sono contrarie “a tutto ciò per cui la comunità internazionale si batte”.

Middle placement Mobile

Gli Stati Uniti non riconosceranno mai le rivendicazioni territoriali della Russia sul territorio sovrano dell’Ucraina, ha ribadito il presidente americano Joe Biden parlando di ”farsa assoluta” in merito ai referendum che si sono svolti in quattro regioni dell’Ucraina per chiedere l’annessione alla Russia. ”I risultati sono stati orchestrati a Mosca”, ha affermato.