Il Cremlino bandisce Boris Johnson e i suoi ministri: non potranno entrare in Russia

globalist

16 Aprile 2022 - 12.55

Preroll

Lo scontro tra Russia e Regno Unito si è inasprito, toccando un livello di tensione finora mai raggiunto. In risposta alle “azioni ostili e senza precedenza del governo britannico”, il Cremlino ha vietato l’ingresso sul suo territorio di membri chiave del governo, tra cui il primo ministro Boris Johnson.

Lo rende noto il ministero degli Esteri russo citato da Tass.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Questo passo è stato compiuto in risposta alla sfrenata campagna informativa e politica di Londra volta a isolare la Russia a livello internazionale, creare le condizioni per contenere il nostro Paese e strangolare l’economia interna», ha affermato il ministero, nel prossimo futuro, la Russia amplierà nuovamente l’elenco con politici e parlamentari britannici che “contribuiscono a fomentare l’isteria anti russa”.

Middle placement Mobile

Oltre a Johnson, il ministero degli Esteri russo ha vietato l’ingresso nel Paese anche alla ministra degli Esteri Liz Truss, al ministro della Difesa Ben Wallace e ad altri 10 membri del governo.

Dynamic 1

Di seguito gli altri ministri banditi dalla Russia.



Dominic Raab, vice premier

Grant Shapps, ministro dei Trasporti

Priti Patel, ministro dell’Interno

Rishi Sunak cancelliere dello Scacchiere

Kwasi Kwarteng, ministro dell’Energia

Nadine Dorries, ministro della Cultura e del digitale

James Heappey, sottosegretario per le Forze armate

Nicola Sturgeon, premier scozzese

Suella Braverman, procuratore generale

Theresa May, ex premier