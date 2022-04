La Via Crucis dell'elemosiniere del Papa, in ginocchio davanti alle fosse comuni di Borodianka

globalist

15 Aprile 2022 - 19.51

Il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, si è fermato a pregare di fronte alle fosse e ai corpi ritrovati, come in una Via Crucis, ha affidato il suo dolore ad un messaggio: “Ecco, con il nunzio stiamo tornando adesso a Kiev, da questi posti difficili per ogni persona del mondo, dove abbiamo trovato ancora tanti morti e una tomba di almeno 80 persone, sepolte senza nome e senza cognome”.

“E mancano le lacrime, mancano le parole. Menomale che c’è la fede, e che siamo nella Settimana Santa, Venerdì Santo, quando ci possiamo unire con la persona di Gesù e salire con Lui sulla Croce, perché dopo Venerdì Santo … lo so, lo so: ci sarà la Domenica di Resurrezione. E forse Lui ci spiegherà tutto con il Suo amore e cambierà tutto anche dentro di noi, questa amarezza e questa sofferenza che portiamo da alcuni giorni, ma particolarmente dalla giornata di oggi”.