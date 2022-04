Ucraina, l'Onu: "Non c'è possibilità di un cessate il fuoco"

globalist

13 Aprile 2022 - 19.20

Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, smorza gli entusiasmi: al momento, dichiara, “non c’è la possibilità di un cessate il fuoco globale in Ucraina” come era stato richiesto dalle Nazioni Unite.

Parlando con i giornalisti ha detto che dopo la visita del capo degli affari umanitari a Mosca e Kiev stanno aspettando una risposta dalla Russia su alcune proposte, come cessate il fuoco locali per evacuare i civili dalle aree di combattimento, e la creazione di un meccanismo con Russia, Ucraina e Onu per gestire un adeguato accesso umanitario.