Ucraina, il Segretario dell'Onu Guterres: "Sconvolto per i bombardamenti sulla scuola di Bilohorivka"

9 Maggio 2022 - 16.50

Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, si è detto “sconvolto” per la notizia del bombardamento di una scuola a Bilohorivka, nell’Ucraina orientale, che secondo le autorità di quel Paese avrebbe provocato la morte di decine di persone che cercavano rifugio dai combattimenti.

“Questo attacco ci ricorda ancora una volta che in questa guerra, cosi’ come in molti altri conflitti, i civili pagano il prezzo maggiore”, afferma una nota del portavoce di Guterres. Ste’phane Dujarric. La nota esprime anche soddisfazione per l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol.