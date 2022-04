globalist

13 Aprile 2022 - 16.55

Alla conferenza stampa di Marine Le Pen, candidata francese del Rassemblement Nationale che si scontrerà con Emmanuel Macron al secondo turno, una militante ha estratto una foto a forma di cuore con ritratti Le Pen e Vladimir Putin. La donna è stata trascinata via dalla sicurezza.

Nelle ultime settimane la candidata di estrema destra, in maniera simile a quanto accaduto con salvini in Italia, è stata attaccata spesso per i suoi rapporti passati con Vladimir Putin.

