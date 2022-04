Ucraina, Bolsonaro: "Il mio partito è il Brasile, facciamo affari con la Russia e siamo neutrali"

globalist

12 Aprile 2022 - 18.53

Uno squallido fascista nemico del popolo e dell’ambiente: il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha ribadito oggi la propria «neutralità» rispetto alla guerra in Ucraina e affermato che l’Europa potrebbe subire serie conseguenze se la Russia decidesse di sospendere le spedizioni di gas.

«Volevano che mi schierassi dalla parte di qualcuno, ma il mio partito è il Brasile: facciamo affari con la Russia, siamo neutrali», ha dichiarato il leader di destra parlando con alcuni simpatizzanti a Brasilia e ricordando loro che il suo Paese acquista fertilizzanti da Mosca.

«Continuiamo a ricevere fertilizzanti: immaginate il nostro agroalimentare senza fertilizzanti, la produttività precipiterebbe», ha detto Bolsonaro, che si è poi chiesto: ««Se la Russia chiude il rubinetto del gas, come farà l’Europa a sopravvivere? Il 40% del gas d’Europa proviene dalla Russia», ha aggiunto.

Il capo dello Stato in seguito ha riconosciuto che la guerra può influenzare il prezzo del cibo anche in Brasile. «Con questa guerra, l’Ucraina non esporta grano. L’Ucraina è il quarto produttore di grano al mondo, se non sbaglio, e il prezzo del grano sta aumentando, anche da noi, che importiamo cinque milioni di tonnellate di grano», ha concluso Bolsonaro.