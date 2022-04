Ucraina, il cancelliere austriaco Karl Nehammer incontrerà Putin a Mosca

globalist

10 Aprile 2022 - 22.40

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer incontrerà domani a Mosca il presidente russo Vladimir Putin. Lo annuncia la Cancelleria Federale a Vienna.

Quella di Nehammer, confermata dal Cremlino, sarà la prima visita del leader di un Paese della Ue a Mosca dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio scorso.

Il quotidiano online austriaco Kronen Zeitung riferisce che il cancelliere ha detto di voler agire come «costruttore di ponti», per cercare dunque una soluzione diplomatica al conflitto in corso, anche se ha detto di non essere troppo ottimista in proposito. Nehammer ha sottolineato di avere informato della sua iniziativa la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.