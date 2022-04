Nehammer incontra Putin a Mosca: "Hai perso la guerra"

globalist

11 Aprile 2022 - 14.25

Preroll

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer incontrerà il presidente Vladimir Putin. Mentre la guerra in Ucraina sembra inarrestabile, e i negoziati sono fermi, con le sanzioni che hanno alzato un muro tra l’Occidente e il Cremlino, Nehammer vedrà faccia a faccia lo ‘zar’ a Mosca. Sarà il primo leader Ue a parlare di persona a Putin dal 24 febbraio, il giorno dell’inizio dell”operazione militare speciale’ in Ucraina. “La diplomazia telefonica da sola non basta, le visite personali sono necessarie e bisogna sfruttare la neutralità dell’Austria“, ha affermato il cancelliere federale prima della sua partenza. “Una missione rischiosa”, ma importante “per gettare ponti per dialogare” ha risposto ai giornalisti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’incontro avverrà alle ore 15 locali (le 14 in Italia) e sarà nella residenza di Putin a Mosca, non al Cremlino. Il Bundeskanzler di Vienna all’incontro arriva chiaramente con l’intento di “fare di tutto per porre fine a questa guerra o almeno avvicinarsi un po’ alla pace, anche se le possibilità sono scarse”. Farà leva sulla neutralità dell’Austria ma, ha assicurato, non sarà “moralmente neutrale” e che non eviterà di affrontare anche i “crimini di guerra” di cui sono accusati i soldati russi in Ucraina.

Middle placement Mobile

Nehammer nei giorni scorsi è stato a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ed è stato anche a Bucha, dove si è detto “sconvolto” dalle fosse comuni, e ribadendo che la guerra innescata dalla Russia “è del tutto inaccettabile“. Ma “parlare non significa rinunciare alla propria posizione, anzi la illustrerò”, ha aggiunto con la stampa austriaca. “‘Meglio non fare niente’ non è il mio approccio”, ha ribadito, convinto che ora serva una “diplomazia personale”. Il cancelliere austriaco è partito per Mosca con un sola sola idea in mente “tutto ciò che può essere fatto per aiutare il popolo ucraino e per fermare la guerra va fatto”.

Dynamic 1

Schallenberg: “Nehammer dirà a Putin che ha perso moralmente la guerra”

Il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, parlando con i giornalisti prima del vertice Ue in Lussemburgo, ha precisato che il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, nell’incontro in programma per oggi a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, intende dirgli “qual è la realtà” sulla guerra in Ucraina, cioè “che questo presidente di fatto ha perso la guerra moralmente”. “Dovrebbe essere nel suo interesse che qualcuno gli dica la verità. Penso che sia importante e lo dobbiamo a noi stessi se vogliamo salvare vite umane”, ha aggiunto Schallenberg.