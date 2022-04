Chelsea, il magnate americano Mark Walter si unisce a Todd Bohely per l'acquisto del club

globalist

8 Aprile 2022 - 17.31

Si aggiorna la situazione in merito all’acquisto del Chelsea: il magnate statunitense Mark Walter si unisce all’offerta guidata dal proprietario dei LA Dodgers Todd Boehly per acquistare il club londinese, dopo che il termine per i pretendenti per presentare le loro offerte finali è stato prorogato a giovedì.

Il miliardario americano da 3,3 miliardi di sterline, secondo The Athletic e The Telegraph si è unito al consorzio che si propone di acquisire la squadra della Premier League. Non c’è, tuttavia, alcuna indicazione con quanti soldi il 62enne miliardario potrebbe contribuire all’offerta, che dovrà essere presentata entro il 14 aprile.

Il processo di gara è supervisionato da Raine, la banca d’affari nominata da Roman Abramovich per trovare acquirenti prima che i suoi beni fossero congelati dalle sanzioni del governo britannico in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Sembra anche che il gruppo Raine stia aspettando l’autorizzazione dalla Premier League prima di presentare un acquirente preferito al governo britannico.