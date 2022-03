Chelsea, Klopp è d'accordo con le sanzioni: "Il governo ha fatto bene"

Redazione

Il Chelsea rischia di sparire a causa delle sanzioni emesse dal governo britannico nei confronti di Roman Abramovich. Sulla vicenda è intervenuto Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool:



“Penso che ciò che ha fatto il governo sia giusto. Non è una situazione di cui sono responsabili tutti i dipendenti del Chelsea. Un uomo lo è quest’uomo è Putin. Non so del ruolo di Roman Abramovich in tutto questo, ma si può dire che è vicino. Penso che ciò che ha fatto il governo britannico sia giusto per essere onesto al 100%. Ma non è bello per le persone del Chelsea e per i tifosi. Lo capisco”.