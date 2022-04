Ucraina, Peskov parla dei negoziati: "C'è ancora molta strada da fare"

globalist

6 Aprile 2022 - 12.58

I negoziati tra Mosca e Kiev proseguono, nonostante gli eventi di Bucha, ma non si muovono velocemente come vorrebbe il Cremlino, ha affermato il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov. “L’unica cosa che posso dire è che il processo di lavoro continua. C’è ancora molta strada da fare”, ha detto ai giornalisti.



“Ci piacerebbe vedere più dinamica dalla parte ucraina”. Peskov ha sottolineato che sono in corso i lavori per impostare un nuovo ciclo di colloqui, ma che “c’è ancora una lunga strada da percorrere per raggiungere qualsiasi progresso”.