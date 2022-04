Il Pentagono: "La Russia si è ritirata da Kiev per riorganizzarsi"

globalist

6 Aprile 2022 - 18.22

Secondo la valutazione del Pentagono, dietro il ritiro della Russia da Kiev e Chernihiv ci sarebbe la volontà strategica di riconsolidarsi in Bielorussia e Russia”. La valutazione è stata espressa da un alto ufficiale durante un briefing.

Il Pentagono ha sottolineato anche che la Russia non è ancora stata in grado di “occupare” Mariupol nonostante abbia completamente isolato la città meridionale. Inoltre, si stima che dall’inizio dell’invasione, il 24 febbraio scorso, i russi abbiano lanciato contro obiettivi in Ucraina oltre 1450 missili.