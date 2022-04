Guterres (Onu): "In Ucraina ci vorranno decenni per eliminare gli ordigni inesplosi"

globalist

5 Aprile 2022 - 10.18

Una tragedia che durerà a lungo e che avrà una coda lunghissima. Dopo un mese di guerra in Ucraina nel paese ci sono tanti ordigni inesplosi, mine antiuomo e bombe a grappolo da richiedere decenni di lavoro per eliminarli. A dichiararlo è stato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, sottolineando come anche dopo che le armi verranno fatte tacere questi stessi ordigni continueranno a minacciare la vita di tante persone.

Guterres ha quindi invitato tutti gli stati ad aderire “senza indugio” alla Convenzione sulla messa al bando delle mine. “I membri permanenti del Consiglio di sicurezza in particolare hanno una responsabilità speciale”, ha aggiunto.