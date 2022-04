Elezioni in Ungheria, Orban in testa ma rischia di pagare la vicinanza con Putin

globalist

3 Aprile 2022 - 11.28

Preroll

Gli ungheresi alle urne: dalle elezioni in Ungheria di oggi si vedrà se il governo nazionalista di Viktor Orba continuerà con un quarto mandato oppure se la vittoria andrà a “Uniti per l’Ungheria”, una coalizione di opposizione composta da sei partiti guidata da Peter Marki-Zay, 49 anni, conservatore moderato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sarà la corsa più combattuta da quando Orban ha preso il potere nel 2010. Gli ultimi sondaggi danno al suo partito (Fidesz) un leggero vantaggio: il premier magiaro potrebbe pagare cara la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin, con una Budapest più isolata che mai nel contesto europeo.

Middle placement Mobile

Le affinità con Mosca nel confitto con l’Ucraina, infatti, stanno portando Orban e l’Ungheria

Dynamic 1

all’alienazione rispetto a quel blocco conservatore del centro-est europeo al quale aveva puntato, soprattutto grazie all’asse con Varsavia.

Dunque, l’eventuale (e probabile) vittoria di Fidesz reitererà un problema serio in Europa. Budapest è il campione della linea morbida nei confronti di Putin: non ha fornito armi all`Ucraina e impedisce alle forniture militari di passare attraverso il suo territorio. Inoltre si oppone a sanzioni alla Russia per quanto riguarda il cruciale settore del petrolio e del gas.

Dynamic 2

Oggi gli elettori ungheresi si recano alle urne per eleggere 199 parlamentari che andranno a sedere nel Parlamento di Budapest per un mandato di quattro anni. Di questi, 106 verranno scelti con il voto uninominale secco di collegio. I restanti 93, invece, sulla base del sistema proporzionale da una circoscrizione unica nazionale.