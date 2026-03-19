Preoccupazioni per il ruolo chiave dell’ex interprete di Putin nel monitoraggio del voto in Ungheria

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19 Marzo 2026 - 19.42

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Gruppi per i diritti umani ungheresi hanno espresso preoccupazione per la nomina dell’ex interprete di Vladimir Putin a un ruolo chiave in una missione internazionale di osservazione elettorale, temendo possibili interferenze russe in vista del voto cruciale del prossimo mese in Ungheria.

Daria Boyarskaya, che ha lavorato per molti anni per il ministero degli Esteri russo e ha fatto da interprete in numerosi incontri di alto livello, tra cui uno tra Putin e Donald Trump, è ora consulente senior presso l’assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE-PA), con sede a Vienna. Sta coordinando la missione dell’organismo che monitorerà le elezioni parlamentari ungheresi del prossimo mese.

Il voto potrebbe porre fine ai 16 anni di potere del leader nazionalista Viktor Orbán. Considerato il leader più filo-russo dell’Unione europea, Orbán ha fatto della critica all’Ucraina e al suo presidente Volodymyr Zelensky uno dei pilastri della sua campagna elettorale, arrivando anche a bloccare prestiti UE a Kiev. Diverse accuse sostengono che la Russia stia utilizzando vari strumenti per favorire Orbán nelle elezioni.

Durante i suoi anni al potere, Orbán ha spesso preso di mira la società civile e i media indipendenti, arrivando in alcuni discorsi recenti a definirli “parassiti” da eliminare o schiacciare. In questo clima teso, e considerando i legami stretti tra Orbán e Mosca, alcuni temono di condividere le proprie preoccupazioni con una figura percepita come vicina al Cremlino.

Boyarskaya ha invitato rappresentanti della società civile a un incontro a porte chiuse la prossima settimana a Budapest, per discutere la situazione politica del paese. La delegazione sarà guidata dalla deputata laburista britannica Rupa Huq e dal parlamentare armeno Sargis Khandanyan, e servirà a preparare una missione di osservazione più ampia composta da parlamentari dei paesi membri OSCE.

“Questi incontri spesso comportano lo scambio di informazioni altamente sensibili su pressioni politiche, rischi di manipolazione elettorale e minacce contro difensori dei diritti umani e giornalisti”, ha scritto Márta Pardavi, co-presidente del Comitato Helsinki ungherese, in una lettera inviata ai funzionari OSCE.

Anche solo la percezione che informazioni riservate possano essere accessibili ad attori esterni ostili, ha aggiunto, potrebbe impedire agli attivisti di parlare liberamente. Per questo ha chiesto la rimozione immediata di Boyarskaya da tutte le attività legate alla missione elettorale in Ungheria.

In una risposta dai toni duri, il segretario generale dell’OSCE-PA Roberto Montella ha definito la lettera “diffamatoria”. Ha affermato di aver scelto personalmente Boyarskaya e di avere piena fiducia in lei. Ha inoltre ricordato che un audit esterno nel 2023 ha concluso che le accuse nei suoi confronti erano infondate.

Boyarskaya lavora con l’OSCE da oltre un decennio ed è stata assunta a tempo pieno nel 2021. Non esistono prove che abbia legami con l’intelligence russa o che condivida informazioni con il governo russo.

In risposta alle domande, ha dichiarato di rispettare le regole dell’OSCE, che vietano esplicitamente al personale di ricevere istruzioni dai propri governi nazionali. A differenza di molti dipendenti OSCE distaccati dai rispettivi Stati, Boyarskaya è assunta direttamente dall’organizzazione. Un portavoce ha inoltre precisato che il governo russo non paga né ha mai pagato il suo stipendio.

Fonti della sicurezza sottolineano però che organizzazioni internazionali come l’OSCE-PA sono obiettivi privilegiati per i servizi di intelligence russi e di altri paesi.

Secondo Andrei Soldatov, esperto di intelligence russa, queste organizzazioni sono particolarmente vulnerabili perché internazionali, con accesso a informazioni sensibili e situate nel cuore dell’Europa, oggi considerata una priorità strategica per Mosca.

Come interprete di Putin, Boyarskaya avrebbe quasi certamente attirato l’attenzione dei servizi di sicurezza russi. Un ruolo di tale livello richiede autorizzazioni elevate e una comprensione delle esigenze dei servizi di intelligence.

Fiona Hill, ex consigliera per la sicurezza nazionale di Trump, ha raccontato che nel 2019 Putin sostituì all’ultimo momento l’interprete previsto con Boyarskaya durante un incontro a Osaka, apparentemente per distrarre Trump. Tuttavia, ha anche riconosciuto che si trattava di una traduttrice eccellente.

Nel 2022, la Polonia ha dichiarato Boyarskaya persona non grata prima di una riunione OSCE, ritenendo la sua presenza una minaccia alla sicurezza nazionale.

Secondo registri di viaggio trapelati, avrebbe continuato a recarsi in Russia anche dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022.