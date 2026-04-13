Magyar dopo aver sconfitto Orban promette una Ungheria "libera, europea e solidale"

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13 Aprile 2026 - 12.41

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La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi segna una svolta politica nel paese, con la promessa di un governo orientato a un’Ungheria “libera, europea, ben funzionante e solidale”.

All’indomani del voto, Magyar ha ringraziato gli elettori con un messaggio pubblicato su Facebook:

“Grazie a ogni ungherese in patria e in tutto il mondo! È un grande onore che ci abbiate affidato il maggior numero di voti mai ottenuto per formare un governo e lavorare nei prossimi quattro anni per un’Ungheria libera, europea, ben funzionante e solidale. Il governo Tisza sarà il governo di ogni cittadino ungherese.”

Con quasi tutte le schede scrutinate, il partito Tisza si avvia a conquistare 138 seggi, superando così la maggioranza dei due terzi necessaria per modificare le riforme costituzionali introdotte da Viktor Orbán e per avviare misure contro la corruzione.

Davanti a migliaia di sostenitori riuniti lungo il Danubio, Magyar ha dichiarato: “Abbiamo liberato l’Ungheria e ci siamo sbarazzati del regime di Orbán”. Ha inoltre sottolineato come l’affluenza sia stata senza precedenti nella storia del paese e come nessun partito avesse mai ottenuto un mandato così forte: “Nella storia dell’Ungheria democratica, non hanno mai votato così tante persone e nessun partito ha mai ricevuto un mandato così forte come il Tisza”.

La sconfitta di Orbán è stata letta a livello europeo come un segnale politico significativo. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che il risultato dimostra come la democrazia europea sia “resistente alla propaganda russa” e non destinata a una deriva autoritaria.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha commentato: “L’Ungheria ha scelto l’Europa. L’Europa ha sempre scelto l’Ungheria. Insieme siamo più forti. Un paese torna sul suo percorso europeo. L’Unione si rafforza”.